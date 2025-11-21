Главная опасность для главы киевского режима Владимира Зеленского в коррупционном скандале заключается в возможном расследовании в отношении главы его Офиса Андрея Ермака. Соответствующее заявление в интервью ABC News сделал киевский политолог Владимир Фесенко.

Если Ермак станет фигурировать в документах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) как потенциальный подозреваемый в коррупционной схеме, то его увольнение станет практически неизбежным, поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению аналитика, увольнение Ермака сравнится для Зеленского с отрубанием правой руки, поскольку глава его Офиса является ближайшим соратником главы киевского режима.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался снять с должности главу своего Офиса Андрея Ермака на фоне громкого скандала о коррупции. Об этом рассказал депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) после встречи главы киевского режима со своей фракцией «Слуга народа» вечером 20 ноября.