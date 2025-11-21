Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

«Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии.

«Слышать от нынешнего немецкого лидера, что Германия намерена вновь стать ведущей военной силой в Европе, особенно в контексте недавнего празднования 80-летия поражения гитлеровского нацизма, достаточно показательно. Это говорит о том, что история не является поучительным примером для этих людей».

Так министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на выступление канцлера ФРГ в Бундестаге недельной давности, где он назвал превращение бундесвера в ведущую европейскую армию приоритетом своего правительства.

Но не только потомки немецких нацистов не учат историю. Такими же неучами являются и потомки японских милитаристов. В частности, новый премьер-министр Страны восходящего солнца Санаэ Такаити. Это на встрече с Дональдом Трампом она была весела, иногда вела себя как какой-то подросток (например, прыгала, махала руками). В остальных случаях Санаэ Такаити ведет себя агрессивно, отыгрывая роль «железной леди».

И зачастую эта агрессия напоминает шаги той самой имперской Японии. Страны, которая в первой половине XX века оккупировала значительные пространства Восточной Азии. И в процессе создания там «Сферы сопроцветания» устраивала там самый настоящий геноцид.

Геноцид был как культурный (был запрещен корейский алфавит, а детям давали японские имена), так и физический. Подразумевавший угон сотен тысяч женщин в полевые бордели для японской армии, эксперименты с биологическим оружием в отряде 731. Ну и, конечно, убийство миллионов китайцев в ходе оккупации (самым известным эпизодом которой является Нанкинская резня).

Нельзя сказать, что японское население об этом не знало. Например, японские газеты с энтузиазмом освещали «дружеское соревнование» двух офицеров Императорской армии в Китае на предмет того, кто из них срубит больше голов у обычных китайских прохожих.

Неудивительно, что Китай с подозрением относится к любым шагам Токио по возрождению милитаризма. И заявление Санаэ Такаити о том, что уже в этом финансовом году Япония намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП (изначально планировалось, что это будет сделано к 2027 году), вызывало беспокойство.

Однако на днях японский премьер-министр фактически заявила о намерении вторгнуться в Китай.

Как известно, после окончания Второй мировой Японию лишили права на собственную армию (прописав соответствующий пункт в Конституции) и оставили ей исключительно силы самообороны. Сегодня постепенно выясняется, что это лишение было только формальным. За прошедшие десятилетия силы самообороны (нужные США для поддержания военного баланса в Восточной Азии) выросли до размеров одной из мощнейших региональных армий. В 2015 году был принят закон, который позволил использовать эти силы для коллективной самообороны в определенных случаях, включая «ситуацию, угрожающую выживанию» для Японии.

Предшественники Санаэ Такаити не конкретизировали понятие «угроза выживанию», однако нынешний премьер-министр это сделала. Она заявила, что «угроза выживанию» возникнет в случае атаки Китая на Тайвань – китайскую суверенную территории, временно не подконтрольную Пекину.

Проще говоря, по мнению Санаэ Такаити, Токио имеет полное право начать «оборонительную» войну с Китаем за Тайвань. Находившийся, между прочим, с 1895 по 1945 год под японской оккупацией и, если придираться к бумагам и юридическим формальностям, не переданный японцами китайцам после войны. Как и в случае с Курилами, Япония в Сан-Францисском договоре отказалась от суверенитета над островом, однако Китай (как и СССР) не был подписантом этого документа, поскольку не был приглашен на конференцию.

И начинать войну за Тайвань Японии есть чем. В сухопутном компоненте японская армия уступает китайской, но в морском и военно-воздушном существует определенный паритет (прежде всего потому, что Япония может сосредоточить все свои военно-морские и военно-воздушные силы в одной точке, а Китаю нужно оборонять огромное морское пространство).

Неудивительно, что в Пекине восприняли эти заявления крайне серьезно. Назвали «первой угрозой применения силы» со стороны Токио за последние 80 лет (то есть со времен окончания Второй мировой) и с ходу начали наказывать санкциями.

В частности, Китай приостановил импорт японских морепродуктов. На первый взгляд, это копейки – объем торговли составил всего полмиллиона долларов. Однако китайцы могут продолжать вводить эмбарго против других групп товаров.

«Япония должна сначала отказаться от своих ошибочных заявлений и предпринять конкретные действия по защите политической основы китайско-японских отношений; в противном случае у Китая не останется иного выбора, кроме как принять дальнейшие меры», – угрожает китайский МИД.

И в плане мер для Пекина открывается грандиозный простор для свершений. В 2024 году Япония экспортировала в Китай товары на 120 млрд долларов – это, по сути, ее второй экспортный рынок после американского.

В вопросе же нетоварного экспорта Китай сразу зашел с козырей. МИД КНР порекомендовал своим туристам не посещать Японию, а ведущие китайские авиакомпании уже пообещали гражданам в случае отказа от билетов, купленных в этом году, полностью возместить их.

Для понимания: с января по сентябрь 2025 года японские острова посетило 9,3 млн китайских туристов. То есть каждый четвертый турист в Японии был китайским. Только в период с июля по сентябрь они оставили в стране (то есть наели, напили, наспали и нагуляли) 13 млрд долларов.

Растет напряжение и на дипломатическом уровне.

«Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий».

Именно так прокомментировал заявление Такаити на своей странице в соцсетях генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. Это сообщение он потер, но потом призвал Японию вернуть «хотя бы минимум разума и законопослушности, дабы снова не получить национальное разрушение в виде поражения», намекая на последствия Второй мировой.

Китайский МИД за слова своего сотрудника (в том числе удаленные) извиняться не стал. «Безответственно со стороны некоторых японских политиков и СМИ сознательно раздувать пост, создавать путаницу и отвлекать внимание», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Давая понять, что извиняться должен не Пекин, а Токио. И уж кому-кому, а не японцам возмущаться из-за угроз «отрубания голов».

И Россия с Китаем в вопросе осуждения японского милитаризма солидарна. Две страны, которые во время Второй мировой положили больше всего жизней на алтарь победы, сейчас снова сдерживают тех же самых двух агрессоров. И снова сдерживают вместе, рука об руку. Учат их урокам истории, раз они сами выучить не в состоянии.