Обзор иноСМИ: Мелания Трамп напугала солдат США, загадочный объект на Марсе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Zuma/TACC

Мелания Трамп напугала американских солдат антиутопией

Жена президента США Мелания Трамп призвала американских солдат готовиться к «дивному новому миру» роботов на поле боя. Критики назвали речь первой леди США «антиутопической», пишет британский таблоид Daily Mail. Мелания Трамп выступила перед военнослужащими и их семьями на авиабазе морской пехоты в штате Северная Каролина. Первая леди США заявила, что искусственный интеллект (ИИ) представляет собой самое радикальное изменение в ведении войны со времен создания ядерного оружия. Она подчеркнула, что Америка не может позволить себе проиграть технологическую гонку. По ее словам, самым значительным изменением станет скорость - скорость в применении оружия, принятии решений, обнаружении, атаке и защите.

Как отметила Мелания Трамп, переход от солдат к машинам уже идет: автономные вертолеты, роевые беспилотники и беспилотные разведывательные самолеты уже здесь, а на подходе - беспилотные истребители и автономные бомбардировщики. Тревожная тема спровоцировала бурную реакцию в интернете: пользователи заявили, что нельзя сообщать военнослужащим, что их заменят роботы, особенно в присутствии их близких. Как отмечает Daily Mail, Мелания поставила себя в авангард инициативы своего мужа в области искусственного интеллекта, возглавив в сентябре целевую группу Белого дома по ИИ. Выступая в Вашингтоне ранее, она указала на преимущества технологии, упомянув беспилотные такси, роботизированные операции и дроны.

Сможет ли Япония потопить китайский авианосец «Фуцзянь»?

Представитель Сил самообороны Японии недавно заявил, что японские военные вместе с силами США потопят китайский авианосец «Фуцзянь», если он будет задействован в китайских военных операциях в районе Тайваня. Заявление Японии можно интерпретировать как угрозу нанести по Китаю «превентивный» удар по примеру Перл-Харбора, заявил автор статьи, опубликованной на портале Guancha. По его мнению, главная цель японских властей заключается в «продолжении дела Синдзо Абэ»: избавить Японию от статуса побеждённой страны, освободить от США и нарастить военный потенциал. Японские правые по-прежнему рассчитывают использовать «китайскую угрозу», чтобы обойти пацифистскую Конституцию и создать предлог для наращивания военной мощи. По версии автора статьи, США, пережив нападение на Перл-Харбор, осознают это и не ослабляют хватку в отношении Японии, чтобы помешать ей «выступить против своего хозяина».

Внутреннее законодательство Японии предусматривает, что страна может участвовать в войне только в том случае, если конфликт ставит под угрозу само ее существование. В настоящее время Тайвань не признан международным сообществом, поэтому у Японии явно нет законных оснований для действий. Корейская война принесла Японии наибольшую выгоду. Многие считают, что Япония также надеется разжечь войну в Тайваньском проливе. Хотя Токио обладает значительной военной мощью, авианосец «Фуцзянь» действует не в одиночку, а опирается на скоординированные боевые возможности всей авианосной ударной группы. Объединение эсминцев и фрегатов, включающее эсминцы типов 055, 052D и фрегаты типа 054A, обеспечивает «Фуцзяню» мощную противовоздушную, противолодочную и противоракетную оборону. Кроме того, у Китая 3370 истребителей, тогда как у Японии всего 370. Также у КНР 690 военных кораблей, а у Японии - всего 139.

Священник рассказал о гонениях на христиан в Нигерии

Международная католическая благотворительная организация отнесла Нигерию к странам с наиболее жестокими преследованиями христиан - в стране зафиксированы похищения христиан, массовые убийства, облавы и поджоги, пишет французская газета Le Journal du Dimanche. Отец Эммануэль Иса Салиу, нигерийский католический священник, давший показания о преследованиях христиан, побеседовал с газетой. По его словам, примерно в дюжине штатов Нигерии, которыми управляет исламская полиция, отслеживается «каждый шаг» христиан. Священник заявил, что христианин, принимающий пищу в присутствии мусульманина во время Рамадана, считается грешником в этих штатах, потому что представляет собой «искушение». Салиу рассказал, что молодых девушек похищают, исламизируют и принуждают к браку. Священников также похищают, чтобы обменять на выкуп или убить.

Салиу указал, что в то же время Нигерия официально остается светским государством, ее Конституция гарантирует свободу вероисповедания, и 45 процентов из 206 миллионов жителей страны - христиане. По его словам, когда некоторые штаты решают ввести законы шариата, федеральное правительство ничего не может сделать, чтобы им помешать. Священник добавил, что террористы в Нигерии убивают как христиан, так и мусульман, которых объявляют «недостаточно хорошими мусульманами». Салиу призвал США и Европу «прийти на помощь и спасти христиан Нигерии». Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию, если власти страны «продолжат допускать убийства христиан». Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным боевым действиям.

На Марсе обнаружили «пришельца»

Ученые американского агентства NASA были озадачены, когда марсоход Perseverance обнаружил на Марсе необычный камень, который, казалось бы, не принадлежит этому месту - его состав намекает на возможное межзвездное происхождение, пишет Daily Express. Perseverance наткнулся на геологическую диковинку во время исследования региона Вернодден в обширном кратере Езеро диаметром около 49 километров. Необычный камень, получивший название «Фиппсаксла», имеет внушительную ширину в 76 сантиметров. Хотя обнаружение камня на Марсе может показаться не таким уж удивительным событием, этот конкретный образец привлек внимание из-за своего «скульптурного, возвышающегося внешнего вида, который отличался от окружающих его плоских и фрагментированных камней».

Дальнейший анализ, проведенный камерой SuperCam марсохода, показал, что эта марсианская галька содержала большое количество железа и никеля - сочетания, которое чаще ассоциируется с «железо-никелевыми» метеоритами. В отличие от своих каменистых аналогов, эти металлические космические камни обычно появляются в недрах массивных астероидов. Эти уникальные камни образовались на заре существования Солнечной системы, когда тяжелые минералы внедрялись в нагретые породы. Таким образом, вероятно, что «Фиппсаксла» представляет собой часть метеорита, который в далеком прошлом потерпел крушение на планете. Чтобы подтвердить, что богатый металлом камень действительно является частью метеорита, ученым необходимо провести дополнительные исследования.

«Исламизация Соединенных Штатов»

Мэром Нью-Йорка, крупнейшего города США, впервые стал мусульманин и выходец из Южной Азии, 34-летний социалист Зохран Мамдани. Автор консервативного журнала The American Thinker Эвелин Джослен назвала избрание Мамдани «оскорблением Америки», которая «боролась с коммунистами в Корее, во Вьетнаме, а во время холодной войны - в СССР». По мнению Джослен, Америка «справедливо оплакивает» наплыв мусульман в Европу, «безвозвратно» изменивший регион, но, возможно, не смогла оценить масштабы того же процесса в пределах своих границ.

В Америке строится все больше мечетей, и страна открывает для себя уличные молитвы. Кроме того, не только в Нью-Йорке мусульманин стал мэром. Четвертого ноября то же произошло в еще нескольких населенных пунктах «с мусульманским большинством». Джослен заявила, что «воинствующие мусульмане» естественным образом связаны со всеми левыми движениями. По ее словам, западные налогоплательщики не могут сдержать рост налогов, а все западные институты «заполонили экономические и культурные марксисты». Автор статьи считает, что речь идет о «проекте уничтожения западной цивилизации».