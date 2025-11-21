Брат Карла III отказался прибыть в Конгресс США по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании Карла III, Эндрю, проигнорировал вызов от конгресса США для дачи показаний по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Срок для ответа был установлен на 20 ноября, сообщает газета Times со ссылкой на конгрессменов-демократов.

— Эндрю <...> проигнорировал приглашение поговорить с конгрессом о своих связях с покойным секс-преступником Джеффри Эпштейном, — говорится в материале.

Поскольку Эндрю не является гражданином США, палата представителей не имеет возможности направить ему официальную повестку. Кроме того, запрос конгресса к Эндрю не поддержали республиканцы, что оставило демократов без средств для оказания политического давления на бывшего британского принца, отмечает издание.

В октябре король Великобритании Карл III решил лишить принца Эндрю титулов и почестей, а также выселить его из королевской резиденции из-за его связей с Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления, включая вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов скандального финансиста.