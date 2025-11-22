Дрисколл назначен новым спецпредставителем для продвижения мирного плана

В США назначили Дрисколла новым спецпредставителем для продвижения мирного плана
По данным издания The Guardian, Дэн Дрисколл, министр армии Соединенных Штатов, был выбран Трампом на должность специального представителя Америки для ведения мирных переговоров по Украине. Отмечается, что Дрисколла связывают дружеские отношения и учеба в одном классе с вице-президентом США, Вэнсом.
Эта новость появилась вскоре после того, как стало известно о предстоящей отставке прежнего спецпредставителя по Украине, Кита Келлога. По сообщениям американских СМИ, причиной ухода Келлога послужили разногласия с Трампом, а также его неудовлетворенность уровнем поддержки, оказываемой Украине со стороны американского правительства.