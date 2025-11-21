Слова начальника генштаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о Российской Федерации удивили финского профессора Туомаса Малинена. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Ранее генерал сделал заявление о том, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны России.

"Эти люди совершенно ненормальные", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Москва никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную угрозу ее интересам.

Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что российская сторона не собирается нападать на страны НАТО, но политики на Западе на регулярной основе запугивают свое население мнимой угрозой со стороны РФ для отвлечения внимания от внутренних проблем.