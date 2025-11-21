«Темза покраснеет от крови»: британцы шокированы предсказанием Нострадамуса

Великобритания оказалась в центре бурных обсуждений после того, как местные СМИ подняли на поверхность старинные пророчества Мишеля Нострадамуса. Журналисты уверяют, что загадочные катрены XVI века удивительным образом перекликаются с нынешними мировыми событиями, и для Европы эти параллели выглядят крайне мрачно.

© GP232/iStock.com

«Марс пройдет свой путь среди звезд. Человеческая кровь обагрит святилища. Три огня восстанут с восточной стороны. Запад погрузится во тьму», – предсказывал Нострадамус в своей аллегоричной манере.

Именно расплывчатость формулировок стала причиной того, что журналисты Daily Mail, изучив творчество Нострадамуса, пришли к сенсационным выводам: многие катрены будто бы относятся к современности, а предсказанные бедствия, по их мнению, могут реализоваться уже в 2026 году. Как они вычислили эту дату – не уточняется, но выводы британцев весьма впечатлили.

Во времена Нострадамуса под «Марсом» подразумевали войну, а кровь и тьма в интерпретациях трактователей пророчеств почти неизменно связываются с масштабными конфликтами. Наибольшие споры вызвала строка о «трех огнях». Некоторые считают, что речь может идти о возвышении Китая, России и Индии, усиливающих свое влияние на мировой арене. Погружение Запада во тьму кто-то трактует напрямую и видит в этом возможный энергетический коллапс и полный блэкаут.

Паника из-за Нострадамуса: человечеству предсказана война на конец 2025-го

Но сильнее всего британцев впечатлило пророчество, что они «семь раз изменятся», «а Темза покраснеет от крови». В тех же катренах упоминается, что Франция сможет избежать катастрофы благодаря помощи Германии, что журналисты сочли особенно интригующим.

Наиболее зловещим прогнозом считается строка о «огненном шаре», падающем с неба и несущем гибель всему живому. Некоторые специалисты уверяют, что речь может идти о возможном падении метеорита или астероида, пишет «Царьград». Хотя падающий с неба шар может быть и более рукотворным, например, ракетой.