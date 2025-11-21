Зеленский принял решение по отставке Ермака

На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак сохранит пост главы президентского офиса и не уйдет в отставку, сообщили Hromadske и «Украинская правда».

Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» дал понять, что не собирается отправлять в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из участников совещания, Зеленский подчеркнул, что кадровые назначения в офисе президента – это зона его личной ответственности, дав понять, что отставки Ермака не будет.

Как отмечает издание, на заседании также подняли тему назначения новых министров. Зеленский порекомендовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время последует масштабная контратака против всех участников расследования коррупционного скандала вокруг Ермака.

Фракция «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить Ермака и Умерова.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.