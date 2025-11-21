В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

Названа причина ухода в отставку главного сторонника Украины в Белом доме

Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.