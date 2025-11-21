Основатель и многолетний председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО захочет заманить их в свои ряды и затем уничтожить. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«В 2006 году Жириновский предупреждал украинцев, что НАТО заманит их в свои ряды и уничтожит, поскольку, как он утверждал, будет использовать Украину в качестве линии фронта против России», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения судьбы Украины. Он предположил, что часть украинских земель перейдет под контроль России, а после этого Вашингтон и Москва смогут восстановить отношения.