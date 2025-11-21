Успехи российских войск на поле боя дали президенту России Владимиру Путину рычаги давления на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо, пишет РИА Новости.

Накануне начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Купянска. При этом, по данным военных экспертов, ВС РФ продолжают наступать на Гуляйполе, добившись значительного прогресса в нескольких районах. Также всего несколько дней назад армия РФ зашла в Северск, а уже 20 ноября военкоры подтвердили взятие под контроль трети города. Зачищена и часть городской застройки в Волчанске.

«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — отметил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

По его мнению, сейчас главным препятствием для мирного решения конфликта выступают европейские лидеры.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

В последние дни в СМИ активно обсуждается новый мирный план по Украине, который продвигают США. Глава евродипломатии Кая Калласс накануне подчеркнула, что ЕС приветствует любые усилия, направленные на достижение мира на Украине. Однако, по ее словам, для того, чтобы план сработал, «в нем должны участвовать украинцы и европейцы».