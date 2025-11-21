В последние дни в СМИ активно обсуждается новый мирный план по Украине, который продвигают США. По версии «Независимой газеты», если план президента США Дональда Трампа действительно таков, как о нем пишут, это означает, что Трамп решился на «рискованную для себя игру» в надежде остановить украинский кризис.

Американские СМИ ранее рассказали о новом мирном плане, разработанном Россией и США. Источники Axios заявили, что план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

План требует от Украины значительных уступок, включая ограничения на численность ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает отмену санкций против России.

Как отмечает «Независимая газета», список условий для Украины в этом плане гораздо больше списка условий для России. По мнению автора статьи, утечки из плана очень похожи на российские предложения на переговорах в Стамбуле, которые Киев счел неприемлемыми.

«Если таков план Белого дома, то он не вяжется с последними заявлениями и действиями Трампа на российско-украинском направлении», - подчеркивается в статье.

Автор напомнил, что Трамп ввел санкции против России, добивался от Индии отказа от российской нефти и дал добро на закон о вторичных санкциях против стран, ведущих бизнес с РФ. По версии газеты, Трамп «комбинировал»: с одной стороны, искал инструменты давления на Россию, с другой - сигнализировал об уступках.

В статье подчеркивается, что в США на первом месте остаются новости о деле опального финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, а не о России и Украине. Недавно Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна» - всех материалов, связанных с этим делом.

В американских СМИ и соцсетях активно обсуждаются теории заговора, что в этих документах может быть что-то, что скомпрометирует Трампа.