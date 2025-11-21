Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

Владимир Зеленский решил тянуть время в ответ на предложенный США план мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Ранее в СМИ появилась информация о новом мирном плане, разработанном США. Осведомленные источники заявили, что план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

В офисе президента Украины подтвердили получение от США нового плана урегулирования конфликта. Зеленский планирует в ближайшие дни обсудить с американским лидером Дональдом Трампом основные пункты плана и «дипломатические возможности, необходимые для мира».

«Это пустые слова... но они не означают «нет». Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», — отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По данным, опубликованным в СМИ, предложенный США план предполагает в числе прочего сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической Украинской православной церкви, сокращение украинских вооруженных сил.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

При этом военкор Александр Коц обратил внимание на появление информации о том, что соглашение якобы предусматривает «сдачу Украиной Донбасса в аренду России». Также Коц констатировал, что пункты мирного плана США, касающиеся ключевых вещей в области глобальной безопасности, в том числе отказа Украины от вступления в НАТО «как минимум на несколько лет», «не выдерживают никакой критики».