В Таиланде прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победительницей была названа представительница Мексики Фатима Бош. Однако бывший судья этого смотра Омар Арфуш заявил, что эта победа сфабрикована.

По его словам, имел место сговор. Арфуш сообщил, что якобы владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош.

"Рауль Роча и его сын призвали меня неделю назад в Дубае проголосовать за Фатиму Бош, заявив, что она должна победить, так как это будет хорошо для нашего бизнеса. Так они сказали мне!" - сообщил в соцсети Омар Арфуш.

Пока официальные представители конкурса красоты никак не отреагировали на заявление Арфуша, однако в Сети пользователи неоднозначно прокомментировали слова о сговоре. Одни согласились с утверждением Омара, другие же раскритиковали его в пух и прах.

Напомним, что другие почетные места распределились таким образом: 1-я вице-мисс — Правинар Сингх из Таиланда, 2-я вице-мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы, 3-я вице-мисс — Ахтиса Манало из Филиппин, 4-я вице-мисс — Оливия Яце из Кот-д'Ивуар, передает Starhit.

Отметим, что представительница России Анастасия Венза не попала даже в 30-ку лучших, поэтому ее не оказалось в финале.