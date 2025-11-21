Владимир Зеленский вернулся из продолжительного турне по Европе, в котором пытался доказать, что на Западе он все еще рукопожатный политик. Как сообщает РИА Новости, в Киеве его встретили распадающееся правительство и вышедшая из-под контроля Верховная рада.

Попытка отсидеться

Сперва Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал продать Киеву 100 истребителей. После он нанес визит к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, который заверил, что поможет с обменом пленных, мирными переговорами и увеличением торгового оборота до 10 млрд долларов.

Но не все поддержали главу киевского режима в попытке нивелировать коррупционный скандал за счет международного турне. Например, турецкая газета Sabah — в опубликованной статье назвала его «некомпетентным президентом», нарушившим данные украинцам обещания. Автор напомнил о потере территорий, разрушении семей и отметил, что интегрированными в Запад оказались не проживающие на Украине граждане, а миллионы беженцев.

«Пока народ сталкивается с безработицей и голодом, в Киеве появляются роскошные квартиры с золотыми унитазами. Министры уходят в отставку из-за коррупционных скандалов, и все это ясно показывает, что ситуация далека от благополучия», — пишет Sabah.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал украинские власти «военной мафией». Он отметил, что вместо прекращения выплат и немедленного финансового расследования ЕК предлагает выделить Киеву еще 100 млрд евро. Министр считает это «безумием».

Axios писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции. Предположительно, это связано с серьезными различиями в подходах главы киевского режима и Вашингтона в мирном урегулировании. Западные СМИ писали, что Белый дом рассматривает возможность передачи России оставшейся территории Донбасса и сокращения численности украинской армии.

Правительство в отставку

Пока Зеленский был за границей, украинский парламент отправил в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко — ранее они оказались в разработке Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В Раду также вызвали премьер-министра Юлию Свириденко, но она не явилась, вместо этого встретившись с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Кроме того, парламентарии ждут бывшего министра обороны, секретаря Совета нацбезопасности страны Рустама Умерова — на фоне скандала он улетел в Турцию.

Бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышева арестовали на два месяца по обвинению в незаконном обогащении. Чиновник вышел под залог в 51 млн гривен (около 1,2 млн долларов). НАБУ считают, что именно на эту сумму он обворовал украинский бюджет, участвуя в схемах соратника Зеленского Тимура Миндича.

СМИ при этом пишут, что Чернышева должны были задержать еще летом — тот, узнав об этом, уехал в Австрию. Тогда украинские власти смогли спасти политика от ареста, а он решил вернуться по требованию Миндича.

Оппозиция Рады сейчас добивается полного роспуска правительства из-за системной коррупции. Идею поддержала и часть правящей партии «Слуга народа». НАБУ считает, что Миндич отмыл по меньшей мере 100 млн долларов, пользуясь своей дружбой с Зеленским. Контактировал он и с Галущенко, и с Умеровым, и еще примерно с 40 чиновниками и бизнесменами.

Оппозиция считает такие выводы чересчур политкорректными, обвиняя в коррупции и главу офиса президента Андрея Ермака, который минувшим летом приказал усилить давление на НАБУ. Зеленский тем временем пытался лишить антикоррупционные органы независимости.

Раскрыта реакция Зеленского на новый мирный план Трампа

Отметим, что следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов, которого минувшим летом арестовали по обвинению в якобы сотрудничестве с Россией, подтвердил, что Миндич был лишь одним из «менеджеров» — он не мог работать без бенефициаров с большим политическим влиянием.

Авторитета больше нет

Социологи утверждают, что авторитет Зеленского полностью разрушен, а расследование НАБУ просто подтверждает догадки украинцев. Например, заместитель главы Института социальной и политической психологии НАПН Украины Светлана Чунихина заявляет, что негативные изменения произошли еще в 2024 году. Кроме того, распространенное мнение о том, что смена власти приведет к разрушению страны, не соответствует действительности, ведь коррупция в условиях конфликта несет еще большую угрозу.

Замдиректора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий считает, что еще до скандала украинцы стали плохо относиться к Зеленскому, причем настолько, что хуже уже быть не может. Эксперт убежден, что поправить свое положение украинский политик уже не сможет.