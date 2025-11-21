Мерц занялся разработкой «правильного» плана ЕС по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц «интенсивно» занимается координацией собственного плана Евросоюза по урегулированию на Украине.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Немецкий чиновник заявил, что канцлер Фридрих Мерц «очень интенсивно» работает над координацией европейского ответа, который позволил бы сохранить мирное предложение для Украины на правильном пути», — говорится в сообщении издания.

Утром 21 ноября газета The Wall Street Journal сообщала, что европейские лидеры приступили к подготовке своего плана по урегулированию ситуации на Украине, Брюссель намерен в ближайшие дни показать его Киеву.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.