СМИ: США фактически проиграли торговую войну с Китаем

The New York Times: США фактически проиграли торговую войну с Китаем
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп возобновил её в феврале. Вашингтонская администрация начала конфликт, при этом «не снизила свою уязвимость» и «недооценила» позицию Пекина. Об этом заявил бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете нацбезопасности при Джо Байдене Раш Доши.
«Неразумно начинать торговую войну с основным поставщиком наиболее важных импортных товаров, пока вы не снизите свою уязвимость», — отметил он в колонке для газеты The New York Times.
Экс-дипломат подчёркивает, что в критических цепочках поставок, включая редкоземельные металлы и магниты, США оказались зависимы от Китая. Пекин смог ответить на давление Вашингтона собственными мерами.
Трамп ввёл пошлины на китайские товары, которые в пиковый момент превысили 140%. По мнению Раша Доши, президент не предпринял шагов для диверсификации американской экономики. В то же время Китай «семь лет занимался подготовкой именно к этому моменту».