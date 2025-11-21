Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США
Мирный план США включает предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с таковыми у членов НАТО.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.
Согласно проекту, США и их европейские союзники будут обязаны рассматривать нападение на Украину как атаку на все «трансатлантическое сообщество» и защищать ее в случае конфликта. Неназванный чиновник заявил в беседе с изданием, что администрация американского лидера рассматривает этот пункт плана как «большую победу» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что администрация США готова изменить план по Украине, однако ожидает серьезного отношения к инициативе со стороны Киева.