Картину Фриды Кало продали за рекордную сумму

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало, проданный на торгах за $54,7 млн, установил ценовой рекорд для картин женщин-художниц.

Картина «Сон (Кровать)» была написана в 1940 году.

Как сообщает Associated Press, был побит рекорд, установленный картиной Джорджии О’Киф «Дурман/Белый цветок № 1», которая была продана за $44,4 млн в 2014 году.

Знаменитая мексиканская художница Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года в семье немецкого фотографа.

В детстве она переболела полиомиелитом, а в 18 лет попала в тяжелейшую автомобильную аварию, в которой получила десятки переломов.

Многочисленные операции, однако, не сломили дух будущей художницы: именно на больничной койке она начала рисовать.