В Европе взбунтовались против одного решения США по Украине

Lenta.ru

Власти Германии мобилизуют партнеров в Европе, чтобы вместе взбунтоваться против мирного плана США по Украине, который Вашингтон силой навязывает Киеву. Об этом пишет издание Bild.

В Европе взбунтовались против одного решения США по Украине
© РИА Новости

«Берлин намерен оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана [по урегулированию конфликта на Украине] для Европы», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что, вопреки серьезному влиянию США, Украина должна дать этому плану решительный отпор.

СМИ: Киев внес правки в мирный план США

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.