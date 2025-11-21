Власти Германии мобилизуют партнеров в Европе, чтобы вместе взбунтоваться против мирного плана США по Украине, который Вашингтон силой навязывает Киеву. Об этом пишет издание Bild.

«Берлин намерен оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана [по урегулированию конфликта на Украине] для Европы», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что, вопреки серьезному влиянию США, Украина должна дать этому плану решительный отпор.

СМИ: Киев внес правки в мирный план США

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.