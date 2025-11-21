Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет власть, несмотря на все происходящее, в том числе и коррупционный скандал невиданного масштаба, потому так желает Вашингтон. Пока в США не решат его заменить, он так и будет сидеть в кресле украинского лидера, отметил американский аналитик Марк Слебода.

«Думаю, из-за коррупционного скандала Зеленский будет политически ослаблен. Но в конечном итоге Зеленский занимает свою должность потому, что США говорят, что он должен делать это. И пока они ему не скажут уходить, его не заменят», — пояснил он.

Слебода уверен, что разгорающийся коррупционный скандал не окажет никакого воздействия на поставки оружия и денег из США и Европы. Эксперт считает, что еврочиновники для создания картинки осуждения сделают для СМИ несколько заявлений. Этим и ограничится.

Они просто якобы заставят Зеленского создать специальные комиссии, усилить борьбу с коррупцией. И все! По мнению Слебоды, Киев при любой власти будет рассадником коррупции. А Европа не знает пути к признанию мира, поэтому будет продолжать отправлять оружие и деньги.

