Пока вы спали: схема нападения на РФ и сроки подписания плана по Украине Зеленским

"Что-то вроде Перл-Харбора". На Западе раскрыли схему нападения на Россию

Британский дипломат в отставке Аластер Крук предупредил, что Европа, возможно, не собирается начинать войну с Россией, однако силы ЕС могут устроить военную провокацию, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой. По его словам, России могут готовить что-то вроде Перл-Харбора, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например, они собьют российский самолет Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начать войну, потому что они не могут этого сделать", — заявил эксперт во время эфира.

Он также отметил, что у стран Европы на сегодняшний день нет ни денег, ни достаточных человеческих ресурсов, ни вооружений, чтобы воевать с Россией.

FT назвала ожидаемые сроки подписания плана по Украине Зеленским

США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября. После этого документ будет направлен в Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования. — Прим. ред.) к началу декабря", — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, крайне маловероятно, что соглашение подпишут в указанный срок. По словам чиновников в офисе Зеленского, с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.

В Финляндии изучают возможность использования болот в целях обороны

Министерство обороны и министерство окружающей среды Финляндии изучают возможность в целях обороны использовать болота. Сейчас рабочая группа изучает, есть ли в приграничной зоне подходящие участки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

"Министерство обороны и министерство окружающей среды выясняют, можно ли использовать болота в оборонительных целях - как преграду или препятствие для возможного нападения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители министерств считают, что для этого можно восстановить осушенные болота в Восточной Лапландии.

Зеленский не будет увольнять главу своего офиса, пишут СМИ

Несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский не будет увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал "Общественное".

"Владимир Зеленский не будет увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, несмотря на призывы это сделать от некоторых народных депутатов "Слуги народа", - говорится в материале.

Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщала, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала в Раде представление с требованием уволить Ермака с поста главы офиса Зеленского, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

В США назвали главный признак краха ВСУ

Военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины рискуют остаться без личного состава. По его словам, у Запад подходят к концу боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал.

"Вероятно, конфликт завершится, когда у Украины просто закончатся люди. У Запада подходят к концу запасы боеприпасов, а Россия продолжает наращивать силы во всех категориях ", — сказал эксперт во время эфира.

Отмечается, что накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области.