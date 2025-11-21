В Белом доме рассказали о подготовке мирного плана по Украине

Администрация президента США полагает, что новый американский план урегулирования конфликта на Украине отражает реальное положение вещей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга с журналистами, запись которого опубликована на портале C-Span.

По ее словам, мирный план был составлен с учетом реальной ситуации, которая сложилась после пяти лет разрушительных боевых действий. Он должен помочь найти «наилучший, выигрышный» вариант для всех, при котором обе стороны получат больше, чем должны отдать.

Politico: в ЕС считают очень плохим план США по Украине

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.