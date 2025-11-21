Представители Соединенных Штатов во время «майдана» 2014 года покровительствовали одному неожиданному кандидату, которого хотели видеть на посту президента Украины. Речь о действующем мэре Киева Виталие Кличко, говорится в рассекреченных документах Службы безопасности республики (СБУ), ставшими основой книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, передает ТАСС.

«Важным элементом в деятельности США есть продвижение оппозиционных политиков во властные структуры. В январе 2014 года [бывший заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория] Нуланд настаивала на <...> выдвижения Кличко в качестве кандидата на президентских выборах», — указано в материалах.

Кроме того, Нуланд настаивала, чтобы Арсений Яценюк встал во главе кабмина республики, даже в случае, если такое назначение нанесет вред его политической карьере.

В докладе уточняется, что теперь Вашингтон пересматривает подход к формированию украинского правительства.