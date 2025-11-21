Европа и Украина оказались в ловушке из-за мирного плана Трампа

Шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн высказал мнение, что Украина и европейские страны оказались в сложной дипломатической ситуации относительно предложенного США плана урегулирования.

По его оценке, изложенной в редакционной статье, полностью отвергнуть инициативу Вашингтона невозможно из-за риска испортить отношения с администрацией президента Дональда Трампа.

Как отмечает Вагхорн, вероятной стратегией Киева и европейских столиц станет тактика затягивания времени в надежде на возможность повлиять на позицию американского руководства, несмотря на все свидетельства его сближения с курсом Кремля.

