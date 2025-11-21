Глава Пентагона высказался о возможности урегулирования российско-украинского конфликта

Глава Пентагона Пит Хегсет выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп в итоге сможет добиться мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом министр рассказал в интервью One America News.

По словам Хегсета, Трамп не боится предпринимать шаги, которые расширяют окно возможностей для действий, а также создают возможности для мира там, где их раньше не было.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

