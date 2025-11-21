Западные страны все еще по накатанной пользуются для запугивания своего населения «российскую угрозу». А должны выстраивать стратегию взаимовыгодного партнерства, уверен экс-министра обороны США Чэс Фримен.

«Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали», - отметил он.

Фримен рассказал, что у европейцев существуют опасения, что во время президентского срока Трампа помощь американцев может закончиться. В одиночку ЕС не справится с Россией.

Крук: ЕС может устроить провокацию ради втягивания США в войну с РФ

Все эти старые нарративы блокируют развитие глобального мышления. Эксперт считает, что в чисто европейской операции Россию не одолеть. Поэтому лучше с ней сотрудничать. Но Европа пока далека от этого понимания.

«МК» писал, что сил и средств у Евросоюза просто нет, чтобы противостоять России. Но они могут устроить провокацию, чтобы втянуть Соединенные Штаты.