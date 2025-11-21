Конфликт с Россией Украина больше не в состоянии поддерживать, так как у последней закончились ресурсы. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Украинцы проигрывают. Ничего нельзя сделать, чтобы спасти ситуацию. Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — подчеркнул он.

Хегсет выразил уверенность в возможности мирного урегулирования на Украине

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил во время встречи с руководством группировки «Запад» президенту России Владимиру Путину лично, что Купянск освобожден.

«МК» писал, что европейские лидеры могут убедить Зеленского не подписывать никаких мирных документов и продолжить конфликт. Взамен ЕС пообещает вооружения и денежные транши.