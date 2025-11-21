Украина не может ничего сделать, чтобы спасти ситуацию на поле боя и изменить ход конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — подчеркнул профессор.

Мирный план США из 28 пунктов назвали политической капитуляцией Украины

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому требуются миллиарды долларов для продолжения конфликта и нахождения у власти на Украине.