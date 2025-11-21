В США заявили о готовности изменить план по Украине

Администрация США готова изменить план по Украине, однако ожидает серьезного отношения к инициативе со стороны Киева. Об этом сообщил портал Axios.

Один из опрошенных изданием американских чиновников отметил, что США ожидают от Украины серьезное взаимодействие «без промедлений».

Также портал опубликовал список из 28 пунктов плана, достоверность которого подтвердили чиновники из США и Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с опубликованными Гончаренко.