Западные страны при желании могут завершить конфликт на Украине за три месяца. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, без внешней поддержки Киев будет вынужден сесть за стол переговоров.

«На собственных возможностях Киев дольше не протянет», — подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что в этом случае Киев будет вынужден начать переговоры о постконфликтном урегулировании. Кроме того, он добавил, что европейская элита заинтересована в продолжении противостояния, так как это позволяет выделять средства на создание европейской армии.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа.