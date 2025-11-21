Зеленский предложил заменить главу Минюста

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить депутата от правящей партии «Слуга народа» Дениса Маслова новым министром юстиции Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

До этого Минюст возглавлял Герман Галущенко, однако его отправили в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича. Кандидатуру Маслова украинский лидер предложил на прошедшей встрече с фракцией «Слуги народа».

Зеленский отказался уволить Ермака по требованию депутатов своей партии

Ранее Железняк заявил, что план главы офиса президента Украины Андрея Ермака отомстить правящей партии «Слуга народа», заставив уволить ее главу Давида Арахамию, провалился.