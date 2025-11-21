Трамп отменил пошлины на некоторые товары из страны БРИКС

Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на некоторые товары из Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер вывел из-под действия 40-процентных тарифов сельскохозяйственную продукцию из страны БРИКС: кофе, говядину и фрукту. Ранее подобное решение затронуло поставки из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Причиной стал рост цен на эти товары в США.

Трамп дал зеленый свет новым санкциям в отношении РФ

По данным источников, после установки пошлин, стоимость кофе в США поднялась на 40 процентов, что повлияло на рейтинги одобрения Трампа; они упали до самого низкого уровня с начала его второго президентского срока. Согласно указу, отмена тарифов на товары из Бразилии затрагивает период с 13 ноября и «может потребовать возврата пошлин, собранных с этих товаров в период действия тарифов».

Президент Бразилии Лулу да Силва ранее обвинил Трампа, что его пошлины продиктованы политикой, а не экономикой. Он обвинил Белый дом в том, что тарифы и санкции используются для защиты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, устроившего неудачную попытку переворота в январе 2023 года.