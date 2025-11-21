Киев рискует скоро дойти до «гитлерюгенда» ради пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, трансляция его выступления велась в Telegram-канале Постпредства.

«Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет (...) Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда"», — предрек Небензя.

Небензя указал на агрессивную подготовку Европы к войне с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предполагает, что Киев может в ближайшее время снизить возраст мобилизации и вновь запретить выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет включительно. Он отметил, что с конца августа, когда правительство страны разрешило выезд для такой категории граждан, страну покинуло более 100 тысяч молодых мужчин.