Стало известно, о чем договорились Дрисколл и Зеленский в Киеве

По сообщению газеты Washington Post, министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве достиг договорённости об установлении жёстких сроков продвижения в процессе урегулирования украинского конфликта.

Анонимный американский чиновник охарактеризовал достигнутые договорённости как "агрессивные сроки" движения к миру.

Bloomberg: мирный план США по Украине грозит Зеленскому унижением

В то же время украинский представитель, также пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что ключевым элементом любого возможного мирного соглашения для Киева являются гарантии безопасности, при этом вопрос об ограничениях вооружённых сил Украины не подлежит обсуждению.

Ранее сообщалось, что Трамп требует от Зеленского принять мирный план "прямо сейчас".