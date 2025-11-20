Белый дом заявил о стремлении Трампа к завершению конфликта на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп последовательно стремится к прекращению конфликта на Украине, но испытывает растущее разочарование в связи с нежеланием обеих сторон — как России, так и Украины — двигаться к достижению мирного соглашения.

На брифинге в четверг Левитт подчеркнула, что, несмотря на эту ситуацию, администрация Трампа твёрдо намерена продолжить усилия по прекращению боевых действий и предотвращению дальнейших человеческих жертв.

"Позвольте прояснить и дать вам реальное положение дел. Президент Трамп с первого дня, еще во время кампании, ясно давал понять, что хочет увидеть окончание этого конфликта", - заявила Левитт.

Ранее сообщалось, что на Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта.