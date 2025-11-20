В партии Зеленского рассказали о неудавшейся мести Ермака

План главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака отомстить правящей партии «Слуга народа», заставив уволить ее главу Давида Арахамию, провалился.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале по итогам встречи украинского лидера с парламентской фракцией.

«Наши источники сообщают, что план Ермака заставить фракцию сегодня уволить Давида Арахамию провалился. Он решил атаковать первый, но не получилось…» — написал депутат Верховной Рады.

Ранее Арахамия поставил условие украинскому лидеру, требуя уволить Ермака.

«Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — выразил мнение нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Железняк выразил надежду, что парламентарии «Слуги народа» на встрече с президентом Украины все же «дожмут уже давно назревший вопрос».

Перед входом на встречу с Зеленским у членов его партии изъяли мобильные телефоны. Это возмутило одного из депутатов, который напомнил, что парламентарии присягали народу республики и не являются шпионами.