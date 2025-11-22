На фоне острой критики мирного плана Дональда Трампа, который многие в Украине называют капитуляцией, звучат и альтернативные точки зрения. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с заявлением, в котором призвал к реалистичной оценке сложившейся ситуации.

Политик категорически не согласен с тем, что предложения Трампа означают капитуляцию Украины. Он подчеркивает, что призывает трезво смотреть на вещи. В своем обращении Гончаренко* заявил, что идеалом было бы продвижение украинских танков на Москву, но власти сделали другой выбор, предпочтя обогащение друзей президента, что и предопределило условия возможного мирного договора.

По мнению нардепа, представленный план, безусловно, является очень неприятным для Украины, но с ним необходимо работать. Гончаренко* акцентирует, что мирное соглашение не может нравиться, поскольку страна не находится в позиции силы под стенами Москвы. Однако он настаивает на том, что это не капитуляция, поскольку Украина сохраняет свой суверенитет и независимость.

Задача, как считает депутат, состоит не в том, чтобы называть Трампа глупым, а в том, чтобы найти компромиссы по отдельным пунктам, подправить их и побороться за свои интересы. Гончаренко* заключил, что Украине нужен мир, а не война, и все силы должны быть направлены на его достижение, особенно с учетом того, что Трамп управляет величайшей страной мира, которая не сталкивается с ежедневными артобстрелами.

