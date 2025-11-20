Bloomberg: мирный план США по Украине грозит Зеленскому унижением

Одобренный президентом США Дональдом Трампом новый мирный план Белого дома по урегулированию на Украине грозит Владимиру Зеленскому унижением.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Зеленский изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США», — сказано в публикации.

«Прямо сейчас»: Трамп выбивает из Зеленского согласие на новый мирный план

Как отмечают собеседники агентства, Зеленский уже получил сигналы из Вашингтона о том, что ему следует принять предложение с учетом поддержки плана самим Трампом. Одновременно он сталкивается с растущим внутренним давлением со стороны депутатов подконтрольной ему партии «Слуга народа», требующих уволить главу его офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала под угрозой получить парламентский кризис в случае отказа, подчеркнули источники издания.