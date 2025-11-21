Все 28 пунктов мирного плана Трампа опубликованы на Украине

Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем телеграм-канале полностью весь мирный план Трампа на украинском языке. Мы приводим его в переводе на русский язык украинского издания «Политика страны».

«1. Суверенитет Украины будет подтверждён

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее

4. Будет проведён диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития

5. Украина получит надёжные гарантии безопасности

6.Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине

9. Европейские истребители будут размещены в Польше

10.Гарантия США:

▪️ США получат компенсацию за гарантию

▪️ Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантию

▪️ Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены

▪️ Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов

d. Развитие инфраструктуры

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях.

c. Россия будет приглашена вернуться в G8

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит 100 млрд долларов, чтобы увеличить объём инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские средства будут разморожены. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определённым направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения

16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под надзором МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной - 50:50

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены

21.Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, включая США

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения

c. Россия отказывается от других согласованных территорий (вероятно имеются в виду захваченные РФ части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей - Ред.), которые она контролирует за пределами пяти регионов

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону

22. После согласования будущих территориальных договорённостей и РФ, и Украина обязуются не менять эти договорённости силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договорённости о свободной транспортировке зерна Чёрным морем

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех»

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей

c. Будет реализована программа воссоединения семей

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта

25. Украина проведёт выборы через 100 дней

26. Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения»

