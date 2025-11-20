«Прямо сейчас»: Трамп выбивает из Зеленского согласие на новый мирный план

Президент США Дональд Трамп требует от украинского лидера Владимира Зеленского согласиться на предложенный американской стороной мирный план «прямо сейчас». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По информации источника, когда Трамп говорит об «агрессивных» сроках, это подразумевает жесткий дедлайн для принятия плана на условиях Вашингтона — немедленно или в максимально сжатые сроки.

Как сообщил портал Axios, Зеленский в рамках встречи в Киеве с министром армии США Дэниелом Дрисколлом договорился о «жестких сроках» подписания плана по Украине.

Издание Responsible Statecraft пишет, что Трамп может перейти к тактике «крайне сильного давления» на Украину, если Зеленский будет отказываться принимать новый план Вашингтона по решению конфликта.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».