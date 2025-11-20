Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что достижение мира на Украине невозможно без территориальных уступок.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира», — сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Он добавил, что замороженный конфликт предпочтительнее возобновления боевых действий и пообещал, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических решений.

Схожую позицию высказывали и другие словацкие политики: в декабре 2024 года президент Петер Пеллегрини говорил о необходимости территориальных уступок для урегулирования, а в октябре 2025 года с аналогичным мнением выступил премьер Роберт Фицо.

Стало известно о жестких сроках подписания мирного плана Зеленским

По словам экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, президент США Дональд Трамп задействовал антикоррупционные органы Украины – НАБУ и САП – в целях оказания давления на Владимира Зеленского, чтобы добиться от украинского лидера уступок.