В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук дополнил согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой, узурпировавшей власть.
Он решил дополнить это заявление в Telegram-канале.
«Я должен немного дополнить: это не просто преступная группировка — это террористическая организация», — подчеркнул украинский парламентарий.
Ранее Дмитрук призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики республики.
Путин назвал власти Украины преступной группировкой
«Это позиция большинства граждан — всего народа Украины», — указал нардеп.