Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук дополнил согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой, узурпировавшей власть.

Он решил дополнить это заявление в Telegram-канале.

«Я должен немного дополнить: это не просто преступная группировка — это террористическая организация», — подчеркнул украинский парламентарий.

Ранее Дмитрук призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики республики.

Путин назвал власти Украины преступной группировкой