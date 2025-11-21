В Белом доме выразили уверенность в остановке конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине будет решен, несмотря на наличие сомнений в этом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга, трансляция опубликована на YouTube-канале NBC News.

По ее словам, спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе встретились с украинскими представителями для обсуждения нового плана урегулирования.

«США в равной степени взаимодействовали с РФ и Украиной при разработке нового мирного плана», – подчеркнула она.

Все 28 пунктов мирного плана Трампа опубликованы на Украине

Ливитт уточнила, что министр армии США Дэниел Дрисколл настроен оптимистично по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 20 ноября.

Ранее в Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает возможной и даже необходимой встречу российского лидера Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.