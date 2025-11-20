В Белом доме раскрыли имена создателей нового плана урегулирования на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Специальный посланник Уиткофф, Марко Рубио тихо работают над планом около месяца», — цитирует её РИА Новости.

Газета The Washington Post писала, что Владимир Зеленский не хочет соглашаться на предложенный Соединёнными Штатами мирный план по Украине.

По данным агентства Reuters, Европа также выступила против плана США по миру на Украине.