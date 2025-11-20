В Финляндии захотели защититься от России болотами

Финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Об этом сообщил портал Yle.

Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери заявил, что на границе Лапландии и Мурманской области находится почти 100 тысяч гектар болот, по которым могут проехать танки. Он выразил недоумение из-за того, что Североатлантический альянс (НАТО) не выделяет средства на восстановление болот.

«Если бы расходы на восстановление болот были бы признаны расходами на оборону, деньги, несомненно, нашлись бы», — сказал Товери.

Ранее в Финляндии допустили открытие границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска. Руководитель подразделения пограничной безопасности страны Юсси Напола отметил, что перед закрытием границ трафик на дорогах составлял примерно 18 процентов от того объема, который наблюдался до пандемии Covid-19.