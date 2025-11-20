США обсудят свой план по Украине с Европой

США обсудят свой новый план по урегулированию конфликта на Украине с европейскими чиновниками. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Рубио, Белый дом обсудит свой новый план с теми европейскими чиновниками, которые отвечают за нацбезопасность. При этом издание подчеркивает, что европейская сторона не участвовала в составлении этого плана.

«Европейские чиновники сообщают, что они не участвовали в создании плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении. По информации некоторых европейских и американских чиновников, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность», — сообщает издание.

Ранее в Европе раскритиковали план США по Украине.