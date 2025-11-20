Стало известно о жестких сроках подписания мирного плана Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и согласовал с ним жесткий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США для урегулирования украинского конфликта.
Об этом сообщает Axios.
Неназванный украинский чиновник сообщил, что по итогам встречи стороны договорились работать над положениями плана, а также определили жесткие сроки его подписания. Конкретную дату Axios не называет.