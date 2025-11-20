Axios: США заверили Украину и ЕС, что план по урегулированию учтет их позиции

Представители Белого дома сообщили Украине и странам Европы, что предлагаемый план урегулирования постоянно обновляется, пишет Axios.

Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, в ходе работы в среду и четверг администрация президента США стремилась заверить партнеров в том, что «этот план – живой документ», передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что американская сторона пообещала учитывать все позиции украинской и европейской сторон при доработке документа.

Ранее Axios писало, что план Трампа по Украине включает передачу новых территорий России.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп согласился на тайный план мирного урегулирования, который содержит 28 пунктов. При этом госсекретарь США Марко Рубио пояснял, что Вашингтон продолжает разработку идей для завершения конфликта на Украине.