Mysl Polska: Польшу втягивают в конфликт на Украине
Польшу и другие страны НАТО хотят втянуть в украинский конфликт, пишет Mysl Polska.
Отмечается, что Польшу, как и другие страны на «восточном фланге» Североатлантического альянса, подталкивают к интернационализации конфликта.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше, по которой поставляется помощь для украинской армии, совершили граждане Украины. Им предъявили обвинение во взрыве на железной дороге.
Также в ходе телефонного диалога с Владимиром Зеленским Туск попросил предоставить ему сведения об украинцах, связанных с диверсиями в Польше.