Польшу и другие страны НАТО хотят втянуть в украинский конфликт, пишет Mysl Polska.

Отмечается, что Польшу, как и другие страны на «восточном фланге» Североатлантического альянса, подталкивают к интернационализации конфликта.

«Эта война отвечает интересам «большой тройки» (Германии, Великобритании и Франции) и украинских властей. Но для таких стран, как Польша, Словакия, Румыния и Венгрия, это смертельная ловушка», — говорится в материале.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше, по которой поставляется помощь для украинской армии, совершили граждане Украины. Им предъявили обвинение во взрыве на железной дороге.

Также в ходе телефонного диалога с Владимиром Зеленским Туск попросил предоставить ему сведения об украинцах, связанных с диверсиями в Польше.